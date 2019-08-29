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Комитет рекомендует Раде назначить Рябошапку генпрокурором

Новости » Политика    29.08.2019 - 21:52
Комитет рекомендует Раде назначить Рябошапку генпрокурором
Фото: Руслан Рябошапка (УНИАН)

Ранее комитет рекомендовал ВР уволить Луценко

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР назначить Руслана Рябошапку генеральным прокурором, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент IX созыва. В четверг, 29 августа, Луценко написал заявление об отставке.

Подчеркнем, комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР уволить Луценко с должности главы ГПУ.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский в июле заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

Стоит отметить, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента, на должности отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 года член СНБО.

Стоит также добавить, 11 июня президент Зеленский внес в парламент 8 созыва представление на генпрокурора Юрия Луценко. Причины его увольнения - отсутствие высшего юридического образования и соответствующего опыта работы. Однако комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление Зеленского об увольнении генерального прокурора.

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