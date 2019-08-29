В Раду внесли проект об увольнении правительства

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инициаторы законопроекта Дмитрий Разумков и Ярослав Железняк

В Раду внесли проект об увольнении Кабинета министров, который планируется рассмотреть на заседании Верховной рады. Об этом говорится на сайте Рады.

Инициаторы законопроекта Дмитрий Разумков и Ярослав Железняк. Текста законопроекта пока нет.

Отметим, в повестке дня Рады стоит вопрос о назначении премьера и формировании состава правительства. Интересно, что замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, которого называют наиболее вероятным кандидатом на должность премьера, присутствовал на встрече Зеленского с фракцией. Кроме того, в повестке дня содержится назначение главы Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Напомним, в четверг, 29 августа 2019 года, партия "Слуга народа" предложила кандидатуру премьер-министра. Партия предлагает назначить главой Кабинета министров замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

Также избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост главы правительства является преждевременной. По его словам, Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.