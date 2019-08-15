Подготовительная группа новой Рады предлагает создать 23 комитета

Фото: заседание подготовительной группы новой Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

В новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации

Подготовительная депутатская группа проголосовала за основу предложение о формировании в Верховной раде IX созыва 23 комитета. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации.

"Сейчас мы предлагаем выйти на 23 комитета. Минус 5 комитетов, мы предлагаем убрать по сравнению с тем, что было в Верховной раде предыдущего созыва", - заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Таким образом, на заседании подготовительной группы было предложено образовать следующие комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет по вопросам бюджета. Комитет по вопросам экономического развития. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Комитет по вопросам молодежи и спорта. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Комитет по вопросам цифровой трансформации. Комитет по вопросам правовой политики. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Комитет по вопросам антикоррупционной политики. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Комитет по вопросам свободы слова. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ранее группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Отметим, глава Верховной рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Оно состоялось 9 августа.