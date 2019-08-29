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Рада уволила Грицака

Новости » Политика    29.08.2019 - 19:13
Рада уволила Грицака
Фото: Василий Грицак (Виталий Носач/РБК-Украина)

В июне парламент 8 созыва отказался уволить Грицака

Верховная рада Украины уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, передает корреспондент РБК-Украина.

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Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Грицака обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Так, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

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