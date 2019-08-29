Рада сегодня будет работать до завершения повестки дня, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Утвержденная повестка дня включает в себя около 27 вопросов

Верховная рада 29 августа будет работать до завершения повестки дня. Об этом заявил народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, утвержденная повестка дня включает в себя около 27 вопросов. Стефанчук прогнозирует, что Рада сегодня поддержит все кадровые решения.

"Это стандартная процедура. Мы будем голосовать за те вопросы, которые важны для учредительной сессии ВР. Мы надеемся, что Верховная рада поддержит все кадровые решения: это премьер, правительство, генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются президентом , а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии. Также мы будем стараться провести в первый день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок, чтобы в ближайшее время все, что пообещали, воплотилось в жизнь", - отметил он.

Также, по словам Стефанчука, сегодня Рада может проголосовать за законопроект о депутатской неприкосновенности.

"Кроме того, мы проголосовали за вынесение на голосование законопроекта 7203 о депутатской неприкосновенности. Мы приложим все усилия, чтобы сегодня мы имели возможность проголосовать за законопроект и уже на следующей сессии, которая начнется с 3 сентября проголосовать в целом. Это будет не новый законопроект, мы будем принимать ряд процессуальных решений, чтобы включить его. Он переходит автоматически, на основании действующего законодательства", - добавил он.

Фото: повестка дня (РБК-Украина)

РБК-Украина писало, что появилась повестка дня первого заседания Рады. После торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.

Напомним, партия "Слуга народа" подаст 465 инициатив относительно изменений к Конституции Украины. При этом по сообщению Стефанчука , не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу, а также решается вопрос, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел.