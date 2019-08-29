Баканов назначен новым главой СБУ

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Баканов сменил Грицака на посту главы Службы безопасности Украины

Новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украины 29 августа назначили Ивана Баканова. Соответствующее решение поддержали 319 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, перед голосованием Баканов выступил с речью, в которой подчеркнул, что выступает за сохранение за СБУ функций правоохранительного органа. В частности, речь идет о сохранении Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое Управление "К").

"Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной", - заявил он и пообещал реформу.

Кроме того, Баканов заверил, что через полтора месяца планируется внести на рассмотрение парламента новый закон о СБУ.

Баканов стал первым заместителем главы СБУ 22 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Позже он стал временно исполняющим обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак ушел в отпуск.

Впоследствии стало известно, что Баканов получил звание лейтенанта для доступа к секретной информации.

"Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта… Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - ответили в Офисе президента.