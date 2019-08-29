Депутаты Рады 9 созыва приняли присягу

Фото: Верховная рада 9 созыва (Виталий Носач/РБК-Украина)

Текст присяги с трибуны зачитал старейший по возрасту парламентарий

Депутаты Верховной рады Украины приняли присягу во время первого торжественного заседания парламента 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

Текст присяги с трибуны зачитал старейший по возрасту парламентарий Юрий Иоффе.

Так, глава парламента 8 созыва Андрей Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

"Уважаемые народные депутаты. Для подписания текста присяги отводится время до 13:00. Акт подписания проводится в кулуарах второго этажа, после подписания - получают удостоверение и нагрудный знак народного депутата", - заявил Парубий.

По его словам, после этого депутаты регистрируются в первом заседании ВР 9 созыва.

"Оно начнется в 13:00 часов... Поздравляю всех с принятием присяги. Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами, избранными 21 июля, объявляю закрытым", - сказал спикер парламента 8 созыва.

Напомним, первое торжественное заседание Верховной рады 9-го созыва прошло в четверг, 29 августа 2019 года. Заседание открыл спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский пришел на первое торжественное заседание Верховной рады. Он занял место в президентской ложе парламента перед торжественным заседанием.