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Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:30
Кабмин Гройсмана сложил полномочия
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня парламент назначит нового главу правительства

Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия в четверг, 29 августа, в ходе первого пленарного заседания Верховной рады 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман сложил полномочия в соответствии с Конституцией Украины.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

При этом временный глава президии парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что этот Кабмин будет выполнять полномочия правительства до формирования нового Кабинета министров.

Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Как писало РБК-Украина, ранее нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.

Агентство также сообщало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового главу правительства, а также министров обороны и иностранных дел по президентской квоте.

Подчеркнем, несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, что на первом заседании парламента девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности министра внутренних дел. По словам одного из собеседников во фракции, вопрос будущего Авакова на данный момент является одной из главных проблем при согласовании кандидатур в новое правительство.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсман
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