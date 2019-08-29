Стефанчука избрали первым вице-спикером Рады

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

За назначение Стефанчука проголосовали 330 нардепов

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной рады 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Стефанчука проголосовали 330 нардепов.

"330 "за". Решение принято. Прошу занять место в президиуме", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Руслан Стефанчук с 21 мая являлся советником президента Украины Владимира Зеленского, а также был его представителем в Верховной раде. Был избран в парламент по партийным спискам "Слуги народа", где шел под №2.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на должность вице-спикера Верховной рады было подано несколько кандидатур. При этом сообщалось, что помимо Стефанчука на должность претендовали представители "Батьквищины" и "Европейской солидарности".

Также сообщалось, что во время первого заседания ВР планировалось расмотреть 27 вопросов. Среди них - назначение Кабмина и президии ВР.

Добавим также, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва. За назначение Разумкова проголосовали 382 парламентария. На выборах в ВР Дмитрий Разумков баллотировался под №1 в списке партии "Слуга народа".