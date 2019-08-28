Как будет проходить первое заседание Рады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Что будут делать нардепы на первом заседании Рады

Первое заседание Верховной рады Украины XI созыва состоится в четверг, 29 августа. Подробно о том, как будет проходить заседание и какие вопросы рассмотрят нардепы на первой сессии парламента - в материале РБК-Украина.

Почему первое заседание состоится 29 августа

Дата первого заседания Рады была выбрана подготовительной депутатской группой. В эту группу вошли новоизбранные нардепы, а возглавил ее Дмитрий Разумков. По словам последнего, были предложены три даты - 20 августа, 29 августа и 3 сентября. Члены группы проголосовали за 29 августа. А уже 3 сентября Рада приступит к работе в обычном режиме.

Что будут делать нардепы на первом заседании

Последовательность рассмотрения вопросов на первом заседании парламента определена Регламентом Верховной рады Украины. В первую очередь депутаты XI созыва примут присягу. Ее зачитает самый старший по возрасту нардеп - 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы - За життя". Далее заседание будет проходить следующим образом:

1. Формирование Временного президиума первой сессии:

так как спикер и вице-спикеры Рады на момент начала заседания еще не будут избраны, сидеть в президии и руководить первым заседанием будут шесть человек - по одному из каждой партии, прошедшей в парламент + глава подготовительной группы Дмитрий Разумков.

2. Формирование и регистрация депутатских фракций и депутатских групп

партии, которые прошли в Раду, должны будут сформировать фракции и выбрать их глав. Депутаты-мажоритарщики тоже могут войти в эти фракции, или же создать свои депутатские группы.

3. Доклад спикера Рады предыдущего созыва о состоянии законодательной работы в парламенте

Андрей Парубий, спикер парламента VIII созыва, расскажет о том, работу над какими законопроектами должны продолжить новоизбранные нардепы.

4. Избрание Счетной комиссии

Счетная комиссия Рады следит за работой системы “Рада”, которая подсчитывает голоса во время голосования нардепов

5. Избрание спикера Верховной рады Украины

6. Избрание первого заместителя и заместителя председателя Верховной рады Украины

так как “Слуга народа” будет самой крупной фракцией в парламенте, то политсила получает право предлагать кандидатов на должности спикера и первого вице-спикера. Ранее сообщалось о том, что на эти должности они выдвинут Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука. В то же время, Разумков предложил, чтобы кандидата на должность второго вице-спикера Рада выбрала из оппозиции.

7. Заслушивание внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

8. Заслушивание доклада Подготовительной депутатской группы, вопросы докладчику и ответы на них

эта группа занималась организацией первого заседания нового парламента. В нее вошли 25 новоизбранных нардепов - 17 от "Слуги народа", 3 от "Оппозиционной платформы - За життя", по 2 от "Батькивщины" и "Европейской Солидарности", и 1 от "Голоса". Возглавил группу Дмитрий Разумков.

9. О комитетах.

в первый рабочий день нардепы должны сформировать комитеты парламента. Во время заседания подготовительная группа поддержала идею сокращения количества комитетов Рады с 28 до 23.

10. О Согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде

также нардепы должны будут решить, как будет работать Согласительный совет - орган, в который входит руководство ВР, главы фракций и комитетов. Главная его функция - утверждение повестки дня работы парламента на неделю и других текущих организационных вопросов.

11. Об освещении работы Верховной рады

также новоизбранные парламентарии должны решить, как будет работать пресса в Раде, как будут проходить трансляции заседаний ВР и заседаний комитетов.

После этого депутаты могут продолжить работу, и начать процедуру назначения нового правительства. Этот процесс может начаться и 29 августа, и на следующий день, 30 августа, или уже на следующей неделе, с 3 сентября. В "Слуге народа" говорят, что будут определяться с порядком своих действий по ситуации, 29 августа.

Напомним, что на торжественное заседание парламента 29 августа планируют пригласить более 60 гостей. По словам нардепа от партии “Слуга народа” Галины Янченко, обсуждается приглашение членов Национальной академии наук и ее президента Бориса Патона. Также в Раду пригласят международных партнеров, представителей органов власти, а также около 60 членов иностранных делегаций.