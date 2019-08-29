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Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)

Новости » Политика    29.08.2019 - 20:32
Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Новый глава правительства Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной рады 9 созыва 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
  • Денис Малюська - министр юстиции Украины.

Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Напомним, 28 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Как писало РБК-Украина, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который был представителем президента Владимира Зеленского в ВР 8 созыва, сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.

Подчеркнем, несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали нашему агентству, что на первом заседании парламента девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности главы Министерства внутренних дел. По словам одного из собеседников во фракции, вопрос будущего Авакова на данный момент является одной из главных проблем при согласовании кандидатур в новое правительство.

"Слуга народа" предлагает назначить премьером Гончарука Голосование за новый состав Кабмина может затянуться до полуночи
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