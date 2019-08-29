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В Раду сегодня планируют внести до 80 законопроектов

Новости » Политика    29.08.2019 - 09:06
В Раду сегодня планируют внести до 80 законопроектов
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Основные это вопросы связанные с импичментом, внесением изменений в Конституцию Украины, кнопкодавством

Сегодня, 29 августа, в Верховную раду планируют внести до 80 важных законопроектов. Об этом заявил народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут вносить.

"Сегодня мы не рассматриваем как такие законопроекты. Мы будем только вносить. Все, что мы внесем, они будут важные. Их будет 70-80. Основные это вопросы связанные с импичментом, внесением изменений в Конституцию Украины, кнопкодавством и ряд экономических и антикоррупционных законов. Для их принятия регламент отводит нардепам от 10 дней до месяца", - заявил он.

Напомним, в повестку дня первого заседания Верховной рады Украины нового созыва включили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Кроме того, в партии "Слуга народа" надеются, что законопроект 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

Также отметим, избранный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук вчера заявил, что на заседании Верховной Рады нардепы рассмотреть от 30 до 100 законопроектов.

Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Что происходит в Раде в первый день: онлайн-трасляция Рада сегодня будет работать до завершения повестки дня, - Стефанчук
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