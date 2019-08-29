В Раде отказываются выдавать Рудыку удостоверение нардепа

Фото: Сергей Рудык (facebook com serhiy rudyk3)

Руководитель аппарата отказывается выдавать Рудыку удостоверение нардепа

В Верховной раде отказываются выдавать Сергею Рудыку (самовыдвиженец) удостоверение народного депутата. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что руководитель аппарата отказывается выдавать Рудыку удостоверение.

"Я сегодня не смогу голосовать. Я вызвал "102", который уже едет. По его словам, сейчас у него только временное удостоверение", - заявил он.

Самовыдвиженцу Сергею Рудыку, который называет себя избранным депутатом по округу номер 198, аппарат ВР не дает постоянное удостоверение нардепа и карточку голосования, обосновывая это письмом из ЦИК.

Фото: Рудык в Раде (РБК-Украина)

"Сегодня утром с подписью главы секретариата ЦИК поступило письмо о том, что вопрос о моих полномочиях как народного депутата находится в судах и есть решение об отмене протокола, которым не признано победителем. Оспаривают процедуру избрания народного депутата, а не мою победу", - заявил Рудик.

Также, по его словам, депутатские полномочия начинаются с момента принесения присяги.

"Я вступил в полномочия народного депутата и пришел сюда. На регистрации я увидел, что моя фамилия даже не вписана в перечень депутатов, которым должны выдать документы", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда 24 августа отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, согласно которому самовыдвиженец Сергей Рудык был признан избранным народным депутатом.

Напомним, появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9 созыва. В распоряжении РБК-Украина есть постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР 9 созыва.

Также народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада 29 августа будет работать до завершения повестки дня. По его словам, утвержденная повестка дня включает в себя около 27 вопросов. Стефанчук прогнозирует, что Рада сегодня поддержит все кадровые решения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел. Источники издания сообщили, что может возникнуть и техническая проблема, связанная с тем, что несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" сразу же будут назначены в Кабмин.