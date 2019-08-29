Комитет дал согласие на увольнение Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Верховной раде рекомендовали уволить генпрокурора

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Украины рекомендовал уволить Юрия Луценко с должности генпрокурора. Об этом объявил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

За то, чтобы рекомендовать Верховной раде принять постановление о согласии на увольнение Луценко президентом Украины, проголосовали 22 члена комитета, двое - воздержались.

Напомним, сегодня утром Луценко написал заявление об отставке с должности генпрокурора.

"Давайте начнем с новости… Заявление президенту Украины Зеленскому. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", - завил он в интервью.

Отметим, в начале августа он сказал, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная рада IX созыва. Генпрокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Примечательно, что сегодня скандальный Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску бывшего столичного мэра Леонида Черновецкого против Луценко. В частности, одиозный бывший чиновник просит запретить Луценко покидать территорию Украины.