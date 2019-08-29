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Появился список парламентских комитетов и его участников

Новости » Политика    29.08.2019 - 11:09
Появился список парламентских комитетов и его участников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В распоряжении РБК-Украина есть список

Появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9 созыва. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В распоряжении РБК-Украина есть постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР 9 созыва. В целом будут созданы 23 комитета Верховной рады.

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Напомним, ранее сообщалось, что на первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" предложили сократить количество комитетов. Из 27 комитетов предложили оставить 22.

Также сообщалось, что во время первого заседания Верховной рады планируют внести до 80 важных законопроектов. При этом отмечается, что депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут лишь вносить.

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