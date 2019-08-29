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Фракция "Слуга народа" проголосовала за кандидатуру Гончарука на пост премьера

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:03
Фракция "Слуга народа" проголосовала за кандидатуру Гончарука на пост премьера
Фото: Алексей Гончарук (president.gov.ua)

Пост вице-спикера Верховной рады займет Елена Кондратюк

На заседании фракции "Слуга народа" проголосовали за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, он заявил, что должность вице спикера Верховной рады займет Елена Кондратюк.

"На заседании фракции "Слуга народа" проголосовали за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра", - заявил он.

Добавим, что премьер-министр назначается Радой по представлению президента. При этом кандидатуру для назначения на должность главы правительства вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в ВР или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Рады.

РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя главы АП Алексея Гончарука.

Однако, Богдан подчеркивал, что назначение кандидатуры нового главы Кабмина не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского.

Богдан лоббирует Гончарука на пост премьера, - источники Разумков отреагировал на ситуацию с "премьерством" Гончарука
Новости Украины Алексей Гончарук
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