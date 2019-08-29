Рада назначила Загороднюка министром обороны

Фото: Андрей Загороднюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Андрей Загороднюк стал новым главой Минобороны

На заседании Верховной рады Украины народные депутаты назначили Андрея Загороднюка министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 314 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

До этого новый министр был советником президента, в июле вошел в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Кроме того, он является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование", ранее также возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Загороднюка на пост министра обороны.

Как сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия перед голосованием, предыдущий министр обороны Степан Полторак будет помогать Загороднюку на новой должности.

Полторака назначили министром обороны Украины в декабре 2014 года в разгар антитеррористической операции на Донбассе. После отставки правительства Арсения Яценюка он сохранил пост в кабинете министров Владимира Гройсмана.

Отметим, предшественника Полторака Валерия Гелетея уволили из-за военных просчетов на Донбассе. В частности, в отчете парламентской временной следственной комиссии Гелетей назван в числе ключевых виновников Иловайской трагедии.