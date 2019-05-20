Инаугурация Зеленского: главное

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Инаугурация Зеленского назначена на 10:00 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая 2018 года. Подробнее о том, как новоизбранный президент Украины вступает на пост - в материале РБК-Украина.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада Украины в ходе заседания 16 мая поддержала проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию новоизбранного президента 20 мая в 10:00.

Всего в Раде было зарегистрировано восемь постановлений об инаугурации Зеленского с датами 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Вместе с тем, постановления об инаугурации 28 мая и 1 июня были отозваны. И в ходе голосования Рада поддержала проект постановления №10270-2 - 20 мая в 10:00, которое поддержали 315 нардепов.

Отметим, сам Зеленский призывал Раду провести инаугурацию 19 мая. Соответствующее видеообращение к парламенту он записал 10 мая.

Зеленский победил на выборах президента Украины

Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. К участию в первом туре Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, однако пять из них воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах. Таким образом, в избирательные бюллетени на выборах 31 марта были внесены имена 39 кандидатов, в том числе и Зеленского. По результатам первого тура Зеленский набрал 30,24% голосов и стал лидером среди всех кандидатов. Однако, поскольку абсолютного большинства (более 50%) никому из кандидатов набрать не удалось, после обнародования официальных результатов голосования ЦИК объявил о проведении повторного голосования - 21 апреля. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей.

В целом в первом туре участие в голосовании приняли 18 893 864 избирателей, 5 714 034 из них проголосовали за Зеленского, а Порошенко поддержали 3 014 609 человек.

После первого тура Порошенко и Зеленский провели дебаты, которые состоялись не в телестудии, как обычно, а на НСК "Олимпийский". На дебаты кандидатов на стадион пришли более 12 тыс. украинцев. Это была первая публичная встреча Порошенко и Зеленского. Отметим, что ЦИК не признал эту встречу официальными дебатами. Однако, на предусмотренные законом теледебаты на "Суспільном" Зеленский отказался приходить.

По результатам повторного голосования Зеленский окончательно вырвался вперед - его поддержали 73,22% избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский стал лидером по количеству голосов во всех областях Украины, кроме Львовской. Кроме того, Зеленского поддержало большинство избирателей на спецучастках на Донбассе, тогда как по результатам первого тура на спецучастках большинство было за Порошенко. Вместе с тем, Порошенко поддержало большинство избирателей на избирательных участках за рубежом.

Когда должна проходить инаугурация президента Украины

30 апреля Центризбирком обнародовал официальные результаты выборов 2019 и объявил о победе Зеленского на очередных выборах президента Украины.

Согласно украинскому законодательству, новоизбранный президент вступает на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Дату проведения инаугурации определяет парламент. Так, Верховная рада принимает постановление, в соответствии с которым назначается торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины.

Таким образом инаугурация Зеленского была назначена на 20 мая.

Стоит отметить, что президент Украины получает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады Украины. После присяги Центральная избирательная комиссия вручает новоизбранному главе государства удостоверение президента Украины.