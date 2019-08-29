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Рада назначила Пристайко главой МИД

Новости » Политика    29.08.2019 - 19:09
Рада назначила Пристайко главой МИД
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский ранее внес в Раду кандидатуру главы МИД

Верховная рада Украины в ходе заседания 29 августа назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Назначение поддержали 310 нардепов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев.

Отметим, перед заключительным заседанием парламента 8 созыва 11 июля профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть кадровые представления президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский просил Раду уволить Климкина и назначить Пристайко. Однако парламент отказался проголосовать за представление главы государства.

Стоит отметить, в июле руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил готовность люстрировать членов своей команды Абромавичюса, Олекандра Данилюка и Вадима Пристайко.

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Новости Украины Верховная РадаВадим Пристайко
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