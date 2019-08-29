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Вице-спикером Рады назначили Кондратюк

Новости » Политика    29.08.2019 - 16:52
Вице-спикером Рады назначили Кондратюк
Фото: Елена Кондратюк (ba.org.ua)

Кондратюк является депутатом Рады с 2007 года

Верховная рада 9 созыва избрала вице-спикером народного депутата от партии "Батькивщина" Елену Кондратюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, она является нардепом с 2007 года.

Кондратюк также была членом постоянной делегации в межпарламентской организации "Постоянная делегация в парламентской ассамблее Совета Европы" (2012-2014) и заместителем члена постоянной делегации в межпарламентской организации "Постоянная делегация в парламентском измерении Центральноевропейской инициативы" (2007-2012).

Назначение Кондратюк поддержали 318 нардепов.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что во время первого заседания Верховной рады нового созыва планируют рассмотреть 27 вопросов, среди которых назначение правительства.

Спикером Рады стал Дмитрий Разумков. Первым вице-спикером - Руслан Стефанчук. Оба народных депутата представляют фракцию "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины зарегистрирован 29 августа под номером 1017. Документ определен как неотложный, однако на данный момент текст закона отсутствует.

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