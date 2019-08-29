Началось первое пленарное заседание Рады 9 созыва

Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее состоялось торжественное заседание новой Рады

В четверг, 29 августа, в 13:00 началось первое пленарное заседание Верховной рады Украины 9 созыва. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объявил, что самый старший по возрасту нардеп Юрий Иоффе откроет первое пленарное заседание.

После открытия заседания в сессионном зале прозвучал государственный гимн.

Парламентарии поддержали постановление о назначении временной президии парламента 390 голосами. Во главе президии - Разумков.

Отметим, в 10 утра состоялось первое торжественное заседание парламента.

Напомним, первое торжественное заседание Верховной рады 9-го созыва состоялось в четверг, 29 августа 2019 года. Его открыл спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы сегодня приняли присягу во время первого торжественного заседания парламента 9 созыва. Так, текст присяги с трибуны зачитал старший по возрасту парламентарий Юрий Иоффе.

Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

"Уважаемые народные депутаты. Для подписания текста присяги отводится время до 13:00. Акт подписания проводится в кулуарах второго этажа, после подписания - получают удостоверение и нагрудный знак народного депутата", - заявил спикер парламента предыдущего созыва.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский выступит с внеочередным посланием к ВР. В частности, Зеленский обратится к народным депутатам во время открытия первой сессии парламента девятого созыва.

Так, открытие сессии Верховной рады девятого созыва запланировано 29 августа на 13:00.