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Голосование за новый состав Кабмина может затянуться до полуночи

Новости » Политика    29.08.2019 - 10:55
Голосование за новый состав Кабмина может затянуться до полуночи
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

На заседании Рады намерены избрать новое правительство

На первом заседании Верховной рады Украины девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра. Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа".

В частности, собеседники не исключают, что голосование за кандидатуры министров может продолжиться после полуночи и, возможно, затянется до утра.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности министра внутренних дел. По словам одного из собеседников во фракции, вопрос будущего Авакова на данный момент является одной из главных проблем при согласовании кандидатур в новое правительство.

Кроме того, сегодня стало известно, что министром топлива и энергетики на заседании Верховной рады могут назначить Алексея Оржеля. Отметим, он ранее работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO) под руководством Алексея Гончарука, который считается наиболее вероятным кандидатом на должность главы нового правительства.

Примечательно, что до последнего времени источники РБК-Украина уверяли, что на позицию главы Минэнерго рассматривали лишь две кандидатуры - и.о. главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука и исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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