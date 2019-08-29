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Новоизбранные депутаты будут работать в Раде три недели подряд

Новости » Политика    29.08.2019 - 11:15
Новоизбранные депутаты будут работать в Раде три недели подряд
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пленарные заседания запланированы до 20 сентября

Верховная рада девятого созыва будет работать в пленарном режиме до 20 сентября. Об этом свидетельствует проект календарного плана, который должен быть утвержден на первом заседании парламента.

Согласно проекту, который есть в распоряжении РБК-Украина, пленарное заседание состоится 2 сентября. Затем пленарными будут недели с 10 до 13 сентября, а также неделя с 17 до 20 сентября.

Новоизбранные депутаты будут работать в Раде три недели подряд

Напомним, первое пленарное заседание Верховной рады девятого созыва состоится 29 августа в 13:00. Несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, что на первом заседании Верховной рады Украины девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.

Планируется, что сегодня поддержит все кадровые решения: это премьер, правительство, генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются президентом, а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии.

Как сообщало РБК-Украина, утром 29 августа состоялось торжественное заседание Верховной рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

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