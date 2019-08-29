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Рада уволила Луценко

Новости » Политика    29.08.2019 - 23:06
Рада уволила Луценко
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует Раде назначить новым генпрокурором Рябошапку

Верховная рада Украины в четверг, 29 августа, уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора, передает корреспондент РБК-Украина.

За увольнение Луценко проголосовали 317 парламентариев.

"317 "за". Против 0. Решение принято", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Юрий Луценко останется прокурором после увольнения с административной должности главы Генпрокуратуры. Он подчеркнул, что останется прокурором после отставки с административной должности главы ГПУ.

"Уволить меня сможет только новый генпрокурор, но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП", - объяснил Луценко.

Отметим, президент Владимир Зеленский пытался уволить Луценко еще в июне, однако парламент провалил голосование за согласие на его увольнение.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует назначить Руслана Рябошапку новым генеральным прокурором.

Добавим также, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску бывшего столичного мэра Леонида Черновецкого против Луценко.

Сообщается, что Черновецкий просит суд запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора, сразу после его увольнения.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУВерховная Рада
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