ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский предложил оставить Авакова во главе МВД

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:10
Зеленский предложил оставить Авакова во главе МВД
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Президент сделал заявление на заседании фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании будущей фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По словам собеседников РБК-Украина, по итогу встречи с Зеленским решили голосовать министров в пакете, в том числе и по кандидатуре Арсена Авакова.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в день первого заседания Верховной рады нового созыва провел встречу с будущей фракцией партии "Слуга народа".

Перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что Министр финансов Оксана Маркарова cохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва.

Отметим 28 августа под стенами Офиса президента прошла акция протеста за увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. В акции взяли участие несколько сотен протестующих, которые обвинили главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.

Что происходит в Раде в первый день: онлайн-трасляция Депутаты фракции "Слуга народа" будут носить свои нагрудные значки
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная РадаАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь