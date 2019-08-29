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Зеленский пригрозил новой Раде роспуском

Новости » Политика    29.08.2019 - 17:06
Зеленский пригрозил новой Раде роспуском
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский не исключает, что может снова распустить парламент

Президент Украины Владимир Зеленский допускает досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва. Об этом он заявил в ходе обращения к новому парламенту, передает РБК-Украина.

В частности, он попросил нардепов не допускать прогулы и кнопкодавство, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

"Или вы войдете в историю как парламент, который проработал менее одного года. Я знаю, что распускать Раду не так страшно. Но искренне верю, что этого не произойдет", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что нардепы должны внедрить народовластие, снять неприкосновенность, принять закон об импичменте президента, продолжить реформы децентрализации и евроинтеграции.

"Это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций, создание цифрового государства в смартфоне. Это преодоление рейдерства, и монополий, и контрабанды. Получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решения проблем с тарифами", - добавил Зеленский.

Отметим, Зеленский в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.

Всего же в первый день работы Рады девятого созыва уже зарегистрировано более 35 проектов постановлений, а также проектов законов. В том числе о реформе органов прокуратуры, гражданской конфискации коррупционных активов и так далее.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
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