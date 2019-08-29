Що відбувається в Раді в перший день: онлайн-трансляція

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні новообрані нардепи зберуться на перше засідання Ради

Засідання Верховної ради України 9 скликання призначено на 29 серпня. Докладніше про те, як проходить урочисте засідання нового парламенту - в матеріалі РБК-Україна.

Как будет проходить первое заседание Рады 9 созыва

В ході першого засідання нової Ради планується, зокрема, формування депутатських фракцій і груп, обрання глави парламенту, підписання коаліційної угоди. Крім того, в ході урочистого засідання виступить глава ВР 8 скликання Андрій Парубій і президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 29 серпня нардепи можуть проголосувати за нового прем'єр-міністра. Також може бути представлений склад нового Кабінету міністрів.

Фото: порядок денний засідання Ради 29 серпня (РБК-Україна)

Перше засідання нової Ради призначено на 29 серпня

У ході засідання підготовчої групи новообраних нардепів була визначена дата проведення першого засідання нової Ради. Зокрема, на обговорення виносилися такі дати, як: 20, 29 серпня і 3 вересня. Разом з тим, в ході обговорення було прийнято рішення провести урочисте засідання Ради 9 скликання 29 серпня.

"Рішення прийнято. Урочисте засідання пройде 29 серпня", - сказав глава підготовчої групи Дмитро Разумков.

Засідання підготовчої депутатської групи Підготовче засідання Верховної Ради НАЖИВО! Залишайте свої думки у коментарях та діліться трансляцією з друзями Опубліковано espreso.tv П'ятниця, 9 серпня 2019 р.

Підготовка до запуску нової Ради

9 серпня відбулось перше засідання групи новообраних нардепів по підготовці до сесії нової Ради. В дану групу увійшли представники п'яти партій ("Слуга народу" - 17, ОПЗЖ - 3, "Батьківщина" - 2, "Європейська солідарність" - 2, "Голос" - 1), очолив її представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Фото: засідання підготовчої групи (РБК-Україна)

Крім того, в ході засідання 15 серпня новообрані нардепи обговорювали формування комітетів нової Ради. В ході засідання було запропоновано скоротити їх кількість до 23.

Вибори в Раду

Президент України Влидимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Ради восьмого скликання і проведення позачергових виборів у Раду. Вибори в Раду відбулися 21 липня, в них взяли участь 22 політичні партії - в загальномандатному виборчому окрузі та більше 3 тисяч кандидатів по мажоритарним округам.

За результатами голосування, п'ятивідсотковий бар'єр подолали 5 партій: "Слуга народу" - 43,16%, "Опозиційна платформа - За життя" - 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,10%, Партія "Голос" - 5,82%. Таким чином, у Раду за партійними списками пройшли 225 осіб ("Слуга народу" - 124 мандата, ОПЗЖ - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність"- 23, "Голос" - 17 мандатів), ще 199 осіб пройшли в Раду по мажоритарним округам. Таким чином, в Раду 9 скликання пройшли 424 людини.