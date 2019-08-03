ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Во время заседания комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали присутствующие на заседании члены ЦИК.

Указанным протоколом установлено, в частности, количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а именно:

"Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37;

"Батькивщина" - 24;

"Европейская солидарность"- 23;

"Голос" - 17 мандатов.

Фото (facebook.com/cn.opora/)

"Слуга народа"

По списку

1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ирина Венедиктова

4. Давид Арахамия

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров

7. Александр Корниенко

8. Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергей Бабак

12. Владислав Криклий

13. Елена Шуляк

14. Дмитрий Наталуха

15. Елизавета Ясько

16. Алексей Оржель

17. Андрей Герус

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетманцев

21. Денис Малюська

22. Андрей Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергей Кальченко

25. Микс Ткаченко

26. Егор Чернев

27. Святослав Юраш

28. Павел Сушко

29. Ирина Верещук

30. Александр Кубраков

31. Елена Коробкова

32. Юлия Диденко

33. Дмитрий Соломчук

34. Михаил Ананченко

35. Анна Коваленко

36. Владлен Неклюдов

37. Игорь Кривошеев

38. Сергей Ионушас

39. Александр Завитневич

40. Вадим Струневич

41. Владимир Воронов

42. Юрий Аристов

43. Юрий Кисель

44. Вадим Галайчук

45. Артем Ковалев

46. ​​Валерий Стернийчук

47. Галина Михайлюк

48. Роман Бабий

49. Александр Качура

50. Анна Новосад

51. Артем Культенко

52. Олег Марусяк

53. Николай Кириченко

54. Галина Третьякова

55. Павел Халимон

56. Елена Мошенец

57. Ольга Саладуха

58. Ольга Коваль

59. Алина Загоруйко

60. Олег Бондаренко

61. Михаил Крячко

62. Марина Бардина

63. Людмила Марченко

64. Иван Юнаков

65. Дарья Володина

66. Ольга Савченко

67. Оксана Гринчук

68. Владимир Козак

69. Андрей Лысюк

70. Александр Сова

71. Роман Боярчук

72. Владимир Ватрас

73. Роман Мулик

74. Олег Тарасов

75. Анатолий Костюх

76. Евгений Брагарь

77. Виталий Безгин

78. Ольга Арбуз

79. Александр Салийчук

80. Элла Репина

81. Арсений Пушкаренко

82. Марьян Заблоцкий

83. Андрей Клочко

84. Юлия Овчинникова

85. Александр Мережко

86. Алексей Устенко

87. Александр Кабанов

88. Федор Вениславский

89. Лада Булах

90. Евгений Петруняк

91. Александр Мариковський

92. Александр Федиенко

93. Андрей Мотовиловець

94. Анна Колесник

95. Елизавета Богуцкая

96. Артем Нагаевский

97. Никита Потураев

98. Павел Якименко

99. Михаил Соколов

100. Артем Кунаев

101. Дмитрий Вяхирь

102. Максим Павлюк

103. Василий Мокан

104. Роксолана Пидласого

105. Богдан Торохтий

106. Оксана Дмитриева

107. Маргарита Шол

108. Андрей Костин

109. Руслан Горбенко

110. Андрей Жупанин

111. Ростислав Тистык

112. Евгения Кравчук

113. Нелли Яковлева

114. Сергей Гривко

115. Петр Павловский

116. Ирина Аллахвердиева

117. Елена Винтоняк

118. Юрий Заславский

119. Андрей Задорожный

120. Остап Шипайло

121. Иван Шинкаренко

122. Ольга Совгиря

123. Владимир Крейденко

124. Тарас Тарасенко

"Оппозиционная платформа - За життя"

По списку

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Виктор Медведчук

4. Наталья Королевская

5. Сергей Левочкин

6. Василий Нимченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергей Ларин

9. Сергей Дунаев

10. Тарас Козак

11. Вадм Столар

12. Юлий Иоффе

13. Михаил Папиев

14. Игорь Абрамович

15. Дмитрий Исаенко

16. Николай Скорик

17. Григорий Суркис

18. Игорь Кисилев

19. Юрий Загородний

20. Анатолий Бурмич

21. Юлия Левочкина

22. Александр Колтунович

23. Григорий Мамка

24. Владимир Кальцев

25. Юрий Павленко

26. Наталья Приходько

27. Виктор Черный

28. Виталий Борт

29. Михаил Макаренко

30. Олег Волошин

31. Татьяна Плачкова

32. Александр Пузанов

33. Чисто Мамоян

34. Илья Кива

35. Ренат Кузьмин

36. Александр Качный

37. Антонина Славицкая

"Батькивщина"

По списку

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаненко

24. Вадим Ивченко

"Европейская солидарность"

По списку

1. Петр Порошенко

2. Андрей Парубий

3. Ирина Геращенко

4. Михаил Забродский

5. София Федина

6. Мустафа Джемилев

7. Яна Зинкевич

8. Ахмет Чийгоз

9. Олег Синютка

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе

11. Артур Герасимов

12. Степан Кубов

13. Ирина Фриз

14. Нина Южанина

15. Ирина Луценко

16. Виктория Сюмар

17. Владимир Арьев

18. Ростислав Павленко

19. Николай Величкович

20. Сергей Алексеев

21. Руслан Князевич

22. Максим Саврасов

23. Мария Ионова

"Голос"

По списку

1. Святослав Вакарчук

2. Юлия Клименко

3. Кира Рудик

4. Ярослав Железняк

5. Александра Устинова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергей Рахманин

9. Соломия Бобровская

10. Ольга Стефанишина

11. Александр Курдыдык

12. Владимир Цабаль

13. Андрей Осадчук

14. Роман Костенко

15. Роман Лозинский

16. Инна Совсун

17. Леся Василенко

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным еще 31 народного депутата. Добавим, что в парламент проходит 81 действующий народный депутат.

По действующему закону, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

Как сообщало РБК-Украина, уже определены победители уже в 83 мажоритарных округах. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Так, из 83 определенных победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Оппозиционного блока" и по одному кандидату от "Голоса", "Оппозиционного платформы - За життя", "Свободы" и партии "Единый Центр", остальные кандидаты - от "Слуги народа".