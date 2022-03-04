Российские войска сегодня могут попытаться занять Николаев, - мэр

На девятый день войны России против Украины российские войска могут попытаться занять Николаев. Противник стягивает силы с нескольких направлений.

По его словам, на данный момент с Херсонского направления прорывается колонна танков, она уже почти в городе, но противнику навязали бой. Также стягиваются войска с Баштанского и Снигиревского направления.

"Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настроение боевое, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", - добавил мэр.