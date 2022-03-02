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Во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации

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Львов, Среда 02 марта 2022 12:22
Во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации Во Львове объявили мобилизацию мужчин из других областей (president.gov.иа)
Автор: Светлана Мащенко

Львовская областная военная администрация объявила об обязательной явке для постановки на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших в область из-за эвакуации из других населенных пунктов.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

Выполнить это надо не позднее суток после прибытия.

"Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

В мэрии Львова напомнили, что в период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

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