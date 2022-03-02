Во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации

Львовская областная военная администрация объявила об обязательной явке для постановки на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших в область из-за эвакуации из других населенных пунктов.

Выполнить это надо не позднее суток после прибытия.

"Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

В мэрии Львова напомнили, что в период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.