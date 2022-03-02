Официально. ЕС отключает семь российских банков от SWIFT

Европейский союз официально отключает семь российских банков от международной системы платежей SWIFT. Им дали 10 дней на свертывание SWIFT-операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что в течение 10 дней свои операции должны свернуть банк ВТБ (второй по величине в России), банк "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ.

Банки из этого списка выбраны на основе связей с российским государством. Государственные банки уже давно под санкциями. "Сбербанк" и "Газпромбанк" не были включены в список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ.