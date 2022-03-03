Кабмин предлагает СНБО новые санкции против Путина и 34 его приспешников
Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести новые персональные санкции против Владимира Путина и еще 34 должностных лиц РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №193-р.
Помимо Путина предлагается ввести экономические и другие ограничительные меры против его представителя Дмитрия Пескова, членов российского федерального правительства, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и других.
Предлагаемые санкции, в частности, предусматривают:
- запрет на осуществление указанными лицами экономической и финансовой деятельности на территории Украины
- блокировка имеющихся активов
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины и тому подобное.
Напомним, что начиная с 24 февраля ряд стран, в том числе страны ЕС и США, активно вводят санкции против российских компаний и частных лиц, а крупные международные компании сворачивают свою деятельность в РФ.
В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что если бы США, ЕС и их союзники по НАТО ввели санкции против России, то Путин не решился бы напасть на Украину.