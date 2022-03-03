Кабмин предлагает СНБО новые санкции против Путина и 34 его приспешников

Кабинет Министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести новые персональные санкции против Владимира Путина и еще 34 должностных лиц РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №193-р.

Помимо Путина предлагается ввести экономические и другие ограничительные меры против его представителя Дмитрия Пескова, членов российского федерального правительства, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и других.

Предлагаемые санкции, в частности, предусматривают:

запрет на осуществление указанными лицами экономической и финансовой деятельности на территории Украины

блокировка имеющихся активов

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины и тому подобное.

Напомним, что начиная с 24 февраля ряд стран, в том числе страны ЕС и США, активно вводят санкции против российских компаний и частных лиц, а крупные международные компании сворачивают свою деятельность в РФ.