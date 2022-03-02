Сажать на 15 лет. Госдума рассмотрит правки о наказании за "фейки о действиях Вооруженных сил РФ"
В Государственную думу внесли законопроект об усилении ответственности за якобы фейки о российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дума ТВ.
Депутаты рассмотрят поправки к Уголовному кодексу РФ 4 марта. За распространении фейков о действиях российских войск теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
Инициатором законодательных изменений стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение депутатам отреагировать на "вал фейковых сообщений" в условиях вторжения России в Украину.
Генпрокуратура РФ накануне выключила из эфира радиостанцию "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Оба медиа продолжили вещание в сети.
Кстати, Россия пытается найти схемы для обхода западных санкций за вторжение в Украину.
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