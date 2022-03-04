Что происходит в Николаеве сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

На девятый день войны России против Украины в Николаеве развели мосты на неопределенный срок. В городе и на его окраинах идут бои с диверсантами. Наши военные и тероборона не собираются сдавать позиции.

Все подробности вторжения России в Украину, ситуация в городах, информация о происходящем в разных регионах и реакция мира - в текстовом онлайне РБК-Украина по ссылке.

Подробнее о том, что происходит в Николаеве прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом онлайне РБК-Украина .

Все новости о происходящем в Николаеве и области с начала войны России против Украины - в предыдущем онлайне РБК-Украина по ссылке.

18:15 Орков уже больше нет! Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и подняли там государственный флаг!

Ситуация в Николаеве 4 марта

С Херсонского направления на Николаев прорывается колонна танков, она уже почти в городе, но противнику навязали бой. Также стягиваются войска с Баштанского и Снигиревского направления.

"Движутся большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настрой боевой, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", - рассказал мэр города Александр Сєнкевич в комментарии РБК-Украина 4 марта.

Комендантский час

По состоянию на 4 марта в Николаеве комендантский час действует с 19:00 до 06:00.

Работа общественного транспорта

По улицам на сегодня курсирует электротранспорт.

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская - микрорайон Намыв (с берегом);

ул. Строителей - Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский"

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту Яхт-клуб - 6-я Слободская)

№3 (ЧСЗ - 10-я военная)

№6 (Промзона - Центральный рынок)

За перемещением транспорта можно следить в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Как работают больницы

Медицинские учреждения Николаева готовы оказывать неотложную помощь в режиме 24/7 - все они обеспечены медикаментами, питанием и работают в штатном режиме. В частности, есть запас инсулина.

Эндокринологи работают, рецепты дистанционно выписывают. При неотложных состояниях необходимая помощь будет оказана.

Важно! Если будут разведены мосты, то беременные могут получить помощь в Николаевской центральной районной больнице, которая находится в микрорайоне Варваровка. Кроме того, в микрорайоне Соляные дислоцируется бригада скорой медицинской помощи, а в микрорайоне Северный функционирует семейная амбулатория, где можно получить помощь.

Адреса аптек Николаева

просп. Центральный, 66

ул. Соборная, 7

просп. Центральный, 23/5

ул. Озерная, 13/2

ул. Рюмина, 21/3

просп. Центральный, 26Д

просп. Центральный, 69А

ул. 3-я Слободская, 50

просп. Центральный, 148А/2

просп. Центральный, 212

ул. Курортная, 8

просп. Центральный, 149

ул. Южная, 39

ул. Николаевская, 15/4

Аптеки работают без выходных!

Официальные источники информации в Николаеве и области

Информация об объявлении тревоги или ее отмены размещается на информационных ресурсах

Глава Николаевской ОВДА Виталий Ким

Мэр Николаева Александр Сенкевич

Николаевский городской совет

Жители Николаева дополнительно могут узнать об объявлении тревоги или ее отмены с радиостанций и с сети Николаевского кабельного телевидения.