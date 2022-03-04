Утечки радиации на ЗАЭС на данный момент не зафиксировано

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено. На месте работают 44 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На территории АЭС начинают работать пожарные, чтобы потушить пожар в административной части станции.

Также в службе заявили, что данный энергоблок взорвать практически невозможно.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад.