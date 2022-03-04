Утечки радиации на ЗАЭС на данный момент не зафиксировано
Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено. На месте работают 44 пожарных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Также в службе заявили, что данный энергоблок взорвать практически невозможно.
На территории АЭС начинают работать пожарные, чтобы потушить пожар в административной части станции.
Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.
Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.
Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.
Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.
То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад.