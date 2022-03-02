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В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, - ОП

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Среда 02 марта 2022 23:21
В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, - ОП Фото: Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный штаб(president.gov.иа)
Автор: Анна Шиканова

В Украине создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Ссылки на страницы Координационного штаба в соцсетях

https://www.facebook.com/koordinateshtab/

https://t.me/koordinateshtab

Как будет работать штаб:

Друзья, мы работаем для того, чтобы координировать запросы о помощи и предложения о помощи от всех желающих, включая бизнес, организации и частные лица, проживающие как в Украине, так и за рубежом.

С нами связаться просто:

По этому адресу направляем запросы о помощи и указываем, что у вас произошло и населенный пункт:

[email protected]

Сюда стоит писать предложения помощи представителям бизнеса и находящимся в Украине частным лицам:

[email protected]

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