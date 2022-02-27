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Уступок не будет. Украинская делегация отправилась на переговоры с Россией

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 16:28
Уступок не будет. Украинская делегация отправилась на переговоры с Россией Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский отправили делегации на переговоры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украинская делегация отправилась на переговоры с Российской Федерацией на границу с Беларусью. Они должны пройти на участке границы в Гомельской области.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Никаких уступок не будет. У нас жесткая переговорная позиция. Нас ждет жесткая дипломатическая битва", - уточнил он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский позвонил лидеру правящего белорусского режима Александру Лукашенко, чтобы обсудить возможность переговоров. Собеседник его заверил, что украинской делегации будут предоставлены все гарантии безопасности.

Все подробности в материале "Встреча на Припяти. Украина едет на переговоры с Россией: все подробности".

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