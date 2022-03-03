Что происходит в Киеве сейчас. Ситуация в столице на 3 марта: онлайн

На восьмой день войны России против Украины Киев держит оборону. Войска РФ и техника не смогли прорваться в город, однако враг продолжает выпускать по столице ракеты. Оккупанты нападают на города на подступах к Киеву, но они отбивают вражеские атаки.

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20:50 "Киевтеплоэнерго" ликвидировало аварию на теплотрассе возле столичного вокзала, которая произошла из-за уламков сбитой ракеты. В КГГА сообщили, что на данный момент все потребители с теплом и горячей водой, а повреждение было незначительным.

18:00 В Киеве объявлена воздушная тревога.

15:17 В КГГА сообщают о том, что мусоровозы в Киеве работают. Однако граждан просят выбрасывать в первую очередь органику:

выбрасывайте в контейнеры, в первую очередь, только органику и средства гигиены;

пока не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время складировать в помещении;

не выбрасывайте отходы без пакетов или в разорванных пакетах – поэтому грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.

14:25 Нацполиция задержала в Киеве четырех диверсантов с арсеналом оружия. Их выкрыли, когда они осуществляли фотосъемку на одной из станций столичного метро.

"В их автомобиле полицейские обнаружили арсенал оружия, в том числе РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки", - сообщает полиция.

Ситуация в Киеве на 3 марта

Кличко рассказал о том, что ситуация в городе сложная, но контролируемая.

"Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики восстановят. Городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева", - заявил столичный мэр.

Напомним, что вчера вечером ПВО сбила над Киевом ракету, обломки которой упали в районе киевского вокзала и повредили теплотрассу. В результате был ранен мужчина.

По состоянию на 3 марта в столице Украины комендантский час действует с 20:00 до 07:00.

Для движения транспорта открыты Северный и Дарницкий мосты. Передвигаться по ним можно с 08:00 до 19:00. По городу запрещено ездить по полосе общественного транспорта.

Власти просят граждан не оставлять неправильно припаркованные автомобили возле вокзала, где проводится эвакуация людей. Те автомобили, которые мешают, будут эвакуированы и переданы на нужды украинской армии.

Работа общественного транспорта в Киеве 3 марта

Метро

Красная линия : от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет". Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого". Зеленая линия : от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут, а график работы может оперативно изменяться при необходимости.

Кроме того, станции метро продолжают работать как укрытия.

Автобусные маршруты с изменениями:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 - через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. "Васильковская" до ул. Смолича.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Организованное трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не производится.