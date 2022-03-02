В Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей: пойдут на нужды армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима .

"У нас не хватает машин, военных, для передвижения, для мобильности. Предприятия и автосалоны уже все отдали", - сказал глав администрации.

Ким добавил, что принял решение - с завтрашнего дня патрульная полиция получает право забирать автомобили у тех, кто ездит пьяным за рулем. "На нужды армии, безвозвратно", - уточнил он, подчеркнув, что не стоит пить за рулем - будет дорого.