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В Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей: пойдут на нужды армии

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Николаев, Среда 02 марта 2022 00:59
В Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей: пойдут на нужды армии Фото: полиция Николаева будет конфисковывать автомобили у пьяных водителей (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким разрешил полиции отбирать автомобили у пьяных водителей. Транспорт будут передавать украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.

"У нас не хватает машин, военных, для передвижения, для мобильности. Предприятия и автосалоны уже все отдали", - сказал глав администрации.

Ким добавил, что принял решение - с завтрашнего дня патрульная полиция получает право забирать автомобили у тех, кто ездит пьяным за рулем. "На нужды армии, безвозвратно", - уточнил он, подчеркнув, что не стоит пить за рулем - будет дорого.

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