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Послы ЕС согласились отключить семь российских банков от SWIFT

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Брюссель, Среда 02 марта 2022 01:47
Послы ЕС согласились отключить семь российских банков от SWIFT Фото: Послы Евросоюза согласились отключить семь российских банков от SWIFT (offshoreview eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Послы Европейского Союза вечером 1 марта согласились отключить семь российских банков от платежной системы SWIFT. Также будут введены санкции в отношении новостных агентств RT и Sputnik.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня (1 марта - ред.) вечером послы ЕС согласились ввести санкции в отношении RT и Sputnik, а также ввести санкции SWIFT в отношении семи российских банков", - сообщил журналист.

Среди них:

  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк";
  • ВЭБ.

Кроме того, послы есть достигли политического соглашения по пакету экономических санкций в отношении Беларуси. Однако, отметил журналист, окончательное решение планируется принять утром 2 марта.

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