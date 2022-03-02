Украинская власть обсуждает возможность и повестку переговоров с Россией, - источник

Руководство Украины продолжает консультации по возможности проведения очередного раунда переговоров с Россией. В частности, о прекращении войны.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По его словам, украинская делегация готова к переговорам, но их повестка еще обсуждается.

Напомним, 28 февраля прошли первые переговоры между Украиной и Россией. Затем делегации направились в столицы, чтобы обсудить дальнейшие шаги с руководством стран.

Следующий раунд переговоров должен пройти в ближайшее время на польско-белорусской границе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что первый раунд переговоров прошел на фоне непрекращающихся обстрелов. По его словам, таким образом Москва пытается давить.

После он заявил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с РФ при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.