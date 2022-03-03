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В Украине гражданским разрешили выдавать огнестрельное оружие для отражения вторжения РФ

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Киев, Четверг 03 марта 2022 20:56
В Украине гражданским разрешили выдавать огнестрельное оружие для отражения вторжения РФ Фото: в Украине гражданским разрешили выдавать огнестрельное оружие (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная Рада Украины 3 марта в закрытом режиме приняла закон, разрешающий выдать огнестрельное оружие гражданским. Документ также освобождает от ответственности за его применение против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Закон №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" принят на закрытом заседании. Он разрешает выдать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему гражданским лицам во время военного положения в Украине для отражения агрессии России.

Оружие выдается в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел Украины. В качестве исключения, приказ об утверждении порядка выдачи оружия не нуждается в регистрации в Министерстве юстиции.

Под действие закона не подпадают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, подлежащие мобилизации

Согласно закону, применение гражданскими огнестрельного оружия осуществляется аналогично применению оружия военными во время выполнения задач по отпору российской агрессии против Украины. При этом они не несут ответственность за его применение огнестрельного оружия против оккупантов.

Сдать оружие и боеприпасы к нему гражданские обязаны не позднее 10 дней после отмены военного положения в Украине. За нарушение соответствующих требований предусмотрена уголовная ответственность.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и применяется в течение действия военного положения и 10 дней после его отмены.

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