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США доставили в Украину большую часть пакета военной помощи на 350 млн долларов, - CNN

Новина українською →
Украина, Пятница 04 марта 2022 18:05
США доставили в Украину большую часть пакета военной помощи на 350 млн долларов, - CNN Фото: военная помощь США уже прибыла в Украину (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Подавляющая часть пакета помощи США в области безопасности на сумму 350 млн долларов уже доставлена Украине. Представитель Пентагона сообщил об этом через неделю после того, как пакет был официально одобрен Белым домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Помощь на сумму около 240 миллионов долларов достигла Украины, а остальная должна прибыть в течение нескольких дней или недель, "но не дольше", заявил чиновник. Компоненты, которые уже были доставлены, включают "наиболее необходимые возможности, такие как возможности защиты от бронетехники".

Отправляемое оборудование - это оборудование, на котором украинцы уже прошли обучение, в том числе "своевременное" обучение в конце декабря и начале января. По словам чиновника, украинцы могут "умело использовать" подавляющее большинство ввозимой военной техники.

США также координируют доставку помощи в области безопасности из других стран. В общей сложности 14 стран оказали Украине помощь в обеспечении безопасности после вторжения России, но чиновник отказался перечислить страны, заявив, чтобы они говорили сами за себя.

По словам чиновника, европейское командование США использует свою сеть связи с союзниками и партнерами для координации "в режиме реального времени" отправки материалов в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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