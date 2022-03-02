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Не выходить на улицу. Враг бьет по жилым кварталам Лисичанска и Северодонецка

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Луганская область, Среда 02 марта 2022 11:33
Не выходить на улицу. Враг бьет по жилым кварталам Лисичанска и Северодонецка Фото: враг бьет по жилым кварталам Лисичанска и Северодонецка (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске и Северодонецке российские оккупанты бьют по жилым кварталам. Местных жителей просят не выходить на улицу и спрятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Жители Лисичанска и Северодонецка, не выходите на улицы! Находитесь в укрытии! Продолжается обстрел. Враг бьет по жилым кварталам", - написал он.

При этом, по его словам, в 9:30 г. Лисичанск ул. Московская, 42 было зафиксировано прямое попадание в жилой дом, а также:

  • по ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался)
  • м. Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информации о погибших и пострадавших не поступала
  • продолжаются обстрелы вблизи г. Северодонецк, Лисичанск, Золотое-2 и Золотое-4.

Добавим, по словам руководителя Донецкой ОГА Павла Кириленко, Волноваха почти уничтожена. Оттуда эвакуированы около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно, уточнил Кириленко. Кроме того, в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач. Город остался без электричества.

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