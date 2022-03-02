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В ВСУ сравнили потери российской армии в Украине и Чечне

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 01:30
В ВСУ сравнили потери российской армии в Украине и Чечне Фото: российские войска несут потери в войне против Украины (t.me/tsaplienko)
Автор: Владимир Костырин

Потери российской армии за несколько дней войны против Украины в живой силе уже превысили число убитых и раненых во время первой чеченской войны, которая длилась два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные от Генерального штаба ВСУ.

Так, согласно данным в период с 24 по 28 февраля, то есть за пять дней, оккупационные войска РФ в боевых действиях против Украины потеряли убитыми и ранеными 5300 человек.

При этом во время первой российско-чеченской войны (1994-1996 годы) потери армии РФ исчислялись 5042 военными.

А на второй чеченской войне (1999-2000 годы) российская армия потеряла 7425 человек.

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее сообщалось, что пленный оккупант рассказал об указаниях из России - мол, обещали капитуляцию и скорую победу.

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