Кремль отказался от прямых переговоров Путина с Зеленским
Российская сторона отказывается от прямых переговоров президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Москве считают, что достаточно контактов делегаций обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прямых переговоров президентов не будет.
"Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегации без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведений украинской стороны", - отметил он.
Так же он заявил, что Россия не отказывается от требования "денацификации" Украины.
Напомним, накануне Зеленский обратился к Путину и призвал его сесть за стол переговоров.
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