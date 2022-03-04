Кремль отказался от прямых переговоров Путина с Зеленским

Российская сторона отказывается от прямых переговоров президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Москве считают, что достаточно контактов делегаций обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания "Медуза".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прямых переговоров президентов не будет.

"Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегации без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведений украинской стороны", - отметил он.

Так же он заявил, что Россия не отказывается от требования "денацификации" Украины.