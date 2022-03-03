Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: полный список
На восьмой день войны России против Украины все поезда с востока на западное направление стали эвакуационными. Продажа билетов на них закрыта, приоритет в посадке у женщин, детей и людей преклонного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:
- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
- №3/4 Запорожье - Ужгород
- №5/6 Мариуполь - Рахов
- №7/8 Киев - Черновцы
- №15/16 Харьков - Рахов
- №17/18 Харьков - Ужгород
- №21/22 Харьков - Трускавец
- №25/26 Одесса - Рахов
- №29/30 Киев - Ужгород
- №31/32 Кривой Рог - Ужгород
- №35/36 Одесса - Перемышль
- №37/38 Одесса - Ужгород
- №41/42 Днепр - Трускавец
- №45/46 Краматорск - Ужгород
- №49/50 Киев - Трускавец
- №55/56 Киев - Рахов
- №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
- №77/78 Одесса - Ковель
- №81/82 Киев - Ужгород
- №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
- №91/92 Киев - Львов
- №95/96 Киев - Рахов
- №97/98 Киев - Ковель
- №114/113-142/141 Лиман - Львов
- №119/120 Запорожье - Львов
- №129/130 Кременчуг - Ворохта
- №149/150 Полтава - Черновцы
- №135/136 Одесса - Черновцы
- №249/250 Киев - Черновцы
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск
- № 705 Дарница - Киев Пас - Львов
- № 715 Дарница - Киев Пас - Львов
- № 723 Харьков - Львов
- № 747 Киев - Тернополь
"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Укрзализныця" дала расписание движения поездов на 3 марта.
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