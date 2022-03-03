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Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: полный список

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Киев, Четверг 03 марта 2022 09:16
Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: полный список Фото: поезда на запад Украины стали эвакуационными (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На восьмой день войны России против Украины все поезда с востока на западное направление стали эвакуационными. Продажа билетов на них закрыта, приоритет в посадке у женщин, детей и людей преклонного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:

  • №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
  • №3/4 Запорожье - Ужгород
  • №5/6 Мариуполь - Рахов
  • №7/8 Киев - Черновцы
  • №15/16 Харьков - Рахов
  • №17/18 Харьков - Ужгород
  • №21/22 Харьков - Трускавец
  • №25/26 Одесса - Рахов
  • №29/30 Киев - Ужгород
  • №31/32 Кривой Рог - Ужгород
  • №35/36 Одесса - Перемышль
  • №37/38 Одесса - Ужгород
  • №41/42 Днепр - Трускавец
  • №45/46 Краматорск - Ужгород
  • №49/50 Киев - Трускавец
  • №55/56 Киев - Рахов
  • №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одесса - Ковель
  • №81/82 Киев - Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
  • №91/92 Киев - Львов
  • №95/96 Киев - Рахов
  • №97/98 Киев - Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман - Львов
  • №119/120 Запорожье - Львов
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта
  • №149/150 Полтава - Черновцы
  • №135/136 Одесса - Черновцы
  • №249/250 Киев - Черновцы
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск
  • № 705 Дарница - Киев Пас - Львов
  • № 715 Дарница - Киев Пас - Львов
  • № 723 Харьков - Львов
  • № 747 Киев - Тернополь

"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" дала расписание движения поездов на 3 марта.

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