США на полтора года предоставили украинцам статус временно защищенных лиц: кто его получит
Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о предоставлении украинцам статуса временно защищенных лиц на 18 месяцев. Получить его смогут те, кто находился на территории страны до 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз DHS.
"Присвоение (статуса - ред.) связано как с продолжающимся военным конфликтом, так и с чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению в страну украинцев и лиц без гражданства, в последнее время проживавших в Украине", - указано релизе.
Отмечается, что в программу могут быть включены украинцы, которые находились на территории США до 1 марта 2022 года включительно. Те, кто прибыл в страну после этой даты, получить статус временно защищенных лиц не смогут.
"Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах", - сказал глава ведомства Алехандро Майоркас.
Статус временно защищенных лиц подразумевает выдачу разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Однако он не предусматривает получение в дальнейшем права на постоянное жительство.
Напомним, Евросоюз разрешил гражданам Украины и резидентам жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование на срок до одного года, без прохождения процедуры предоставления убежища. В случае затяжной войны с Россией этот статус может быть продлен еще на два года.
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