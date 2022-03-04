Что происходит в Одессе сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн
Уже девять дней продолжается война России против Украины. Одесса героически держит оборону, как и все остальные наши города. Время от времени оккупанты хотят прорваться в Одессу с моря, но им ничего не удается благодаря ВСУ и территориальной обороне.
Подробнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом материале онлайн РБК-Украина.
19:40 Спасатели ГСЧС в селе Беленькое и пгт Затока Белгород-Днестровского района изъяли и уничтожили 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, а также авиабомбы ОСАБ-250 и ОСАБ-500 - остатки боеприпасов после авиаудара 3 марта.
18:55 Взорван мост, который соединял Одесскую область с Приднестровьем.
17:00 Труханов проинформировал о текущей ситуации в городе:
15:35 Внимание! Воздушная тревога!
15:23 Сегодня с Одесского железнодорожного вокзала отправляются поезда во Львов и Ужгород. Электропоезд во Львов будет отправляться в 19:00. Поезд в Ужгород - в 22:32. Все желающие могут воспользоваться возможностью добраться туда бесплатно.
Информация по телефонам: 0487273182, 0487274242 (справочная служба вокзала).
13:50 Красным Крестом в Одесской области создан специальный счет, на который можно перечислить средства для помощи горожанам.
11:30 Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью корреспонденту французского издания Le Monde заявил, что с продовольствием в городе "трудностей нет".
"Много помощи идет от братских европейских стран. Бизнесмены, которые работали здесь, отдают всю продукцию долгого хранения. Сейчас это все учитывается, создаются базы продовольственных запасов", - отметил он.
07:30 По сообщению Генштаба ВСУ противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока - Черноморск. В 40 км к востоку от Черноморска находятся два больших десантных корабля России.
04:15 УЗ озвучила направления движения пригородных поездов по территории ОЖД на 4 марта. Сегодня будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
- Христиновка - Черкассы - Христиновка
- Христиновка - Вапнярка - Христиновка
- Гайворон - Винница - Гайворон
- Шевченко - Гребенка - Шевченко
- Шевченко - Христиновка - Шевченко
- Черкассы - Т. Шевченко - Черкассы
- Мироновка - Знаменка - Мироновка
- Т. Шевченко - Высока - Т. Шевченко
- Т. Шевченко - Помошная - Т. Шевченко
- Одесса - Вапнярка - Одесса
- Одесса - Балта - Одесса
- Одесса - Раздельная - Одесса
- Одесса - Мигаево
- Одесса - Колосовка - Одесса
- Знаменка - Александрия - Знаменка
- Шевченко - Знаменка - Шевченко
- Знаменка - Цветково - Знаменка
- Мироновка - Цветково - Мироновка
- Помошная - Александрия
- Знаменка - Пятихатки - Знаменка
- Помошная - Людмиловка - Помошная
- Помошная - Знаменка - Помошная
- Помошная - Долинская - Помошная
- Помошная - Вознесенск - Помошная
Расписание поездов уточняйте по ссылке.
Ситуация в Одессе и области 4 марта
По словам городского головы Геннадия Труханова, одесская власть "ежеминутно совершенствует обороноспособность города".
"Сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов: ВСУ, полиции, территориальной обороны и самих горожан. Что касается жизнедеятельности города, то все коммунальные службы работают. Кроме этого, постоянно усиливаем систему оповещения", - сказал мэр.
Сегодня сигнал воздушной тревоги в городе передается: громкоговорителями, официальным сайтом и телеграм-каналом, телерадиоканалами, церковными колоколами. Оповещения осуществляют райадминистрации и учреждения образования.
Комендантский час
По состоянию на 4 марта в Одессе и Одесской области комендантский час действует с 19:00 до 06:00. В это время запрещено нахождение людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Как работает общественный транспорт в Одессе
4 марта на все маршруты выведено 30 трамваев и 30 троллейбусов.
Учитывая комендантский час пассажирские перевозки в Одессе осуществляются по такому графику:
- с 6 до 7 часов утра - подвоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава;
- с 7 часов - выход на линию подвижного состава;
- с 17 часов - подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану;
- с 17 до 18 часов - развозка водителей по домам.
Некоторые маршруты изменены:
- троллейбус №10 следует по ул. Греческой, далее по маршруту;
- троллейбус №9 следует по Итальянскому бульвару на Привокзальную площадь, далее по маршруту;
- трамвай №3 следует до Старосенной площади.
Список адресов коммунальных аптек
- ул. Мясоедовская, 32 (ГКБ №1), тел. 788-10-03, 788-28-72
- ул. Дворянская, 10 (Центр Резника), тел. 788-09-06
- ул. Жуковского, 30 (медцентр "Одесфарм"), тел. 771-04-43
- ул. Космонавтов, 11/13 (роддом №7), тел. 709-95-69
- пр-т Добровольского, 67 (детская поликлиника №2), тел. 706-43-56
- ул. Паустовского, 21а (ЖК №14), тел. 770-93-17
- ул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСП №5), тел. 771-14-13
- ул. Левитана, 62 (поликлиника №20), тел. 788-28-97
- ул. Краснослободская, 36 (детская поликлиника №1), тел. 783-13-10
- пр. Обсерваторный, 8 (ЦПМСП №2), тел. 788-92-15
- ул. Болгарская, 38 (поликлиника ГКБ №1), тел. 793-90-92
- ул. Житомирская (Горячего), 2 (ЦПМСП №16), тел. 788-17-75
- Фонтанская дор., 110 (ГЛ №8), тел. 701-12-04
График работы аптек: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 15:00, суббота и воскресенье - выходные.
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