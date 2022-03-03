ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США может передать Украине 10 млрд долларов помощи

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 14:15
США может передать Украине 10 млрд долларов помощи Конгресс США (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена подала запрос на передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Окончательное решение о сумме помощи будет принято к 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Администрация Байдена просит Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта сумма должна помочь Украине справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране.

Первоначально администрация Байдена просила законодателей выделить примерно 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Но и демократы, и республиканцы быстро призвали к дополнительным расходам, и администрация Байдена вскоре нашла для этого причину. Запрос примерно на 10 миллиардов долларов, переданный Конгрессу, поможет профинансировать обучение украинской армии, усилить кибербезопасность Украины, предоставить продовольствие украинцам и другую гуманитарную помощь.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси